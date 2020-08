Dall’Inghilterra – Pressing dell’Everton per Allan, distanza con il Napoli fra domanda ed offerta

Quello del brasiliano Allan è stato uno dei nomi di recente accostati all’Inter per il centrocampo, avendo alcune delle caratteristiche peculiari richieste da Antonio Conte. Nelle scorse ore si era parlato anche di un possibile scambio di mercato con il Napoli, a cui sarebbe stato girato il nerazzurro Matias Vecino. Stando a quanto riportato oltremanica dall’Express, però, si sarebbe fatto forte il pressing dell’Everton di Carlo Ancelotti, voglioso di portare il calciatore in Inghilterra.

Il presidente del Napoli ha già chiarito che Allan è libero di accasarsi altrove, ma solo in cambio di un’offerta che soddisfi la dirigenza partenopea, che non pare disposta ad accettare meno di 36 milioni di sterline. I vertici della società azzurra, però, sono dubbiosi circa il fatto che l’Everton possa assecondare le sue richieste: per ora gli inglesi non si sarebbero spinti oltre i 20 milioni, ma restano le possibilità di un accordo ad una cifra intermedia. L’Inter resta in ogni caso alla finestra, pronta a giocarsi le sue carte nelle prossime settimane.

