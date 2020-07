Dall’Inghilterra – Pronta l’offerta per Palmieri. Chelsea a caccia di alternative: c’è un ex Inter

Quello di Emerson Palmieri è uno dei nomi che sta scaldando il calciomercato dell’Inter. Dopo aver sistemato la fascia destra con l’arrivo di Hakimi, infatti, Beppe Marotta e Piero Ausilio stanno cercando profili nuovi in grado di rinforzare l’altro lato del campo, e l’esterno sinistro del Chelsea da questo punto di vista è uno dei calciatori più quotati. Stando a quanto riportato oltremanica dal The Guardian, i nerazzurri sarebbero pronti ad offrire circa 20 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni del difensore della Nazionale.

Il Chelsea, dal canto suo, sta provando a tutelarsi, cercando alternative con cui andare a sostituire Palmieri in caso di cessione. Il nome più quotato è quello del calciatore del Leicester Ben Chilwell, in cima alla lista dei desideri della dirigenza dei Blues da diverse settimane. La trattativa, però, ha subito diversi rallentamenti, ragion per cui dalle parti di Londra stanno studiando anche altri profili: fra questi ci sono l’ex nerazzurro Alex Telles, attualmente in forza al porto, e Tagliafico dell’Ajax.

