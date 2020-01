Dall’Inghilterra – Raiola offre Lingard alla Serie A: Inter tra le squadre in lizza

Con l’affare flash e già in dirittura d’arrivo tra Inter e Roma per lo scambio tra Matteo Politano e Leonardo Spinazzola, il nome di Ashley Young – che sembrava negli ultimi giorni poter essere il primo acquisto invernale – potrebbe d’improvviso uscire dai radar. Dal Manchester United, però, sempre in Inghilterra è stato accostato al club interista un altro calciatore a sorpresa, vale a dire Jesse Lingard.

Secondo quanto riportato dal noto giornalista del Sunday Times, Duncan Castles, l’esterno offensivo inglese sarebbe stato offerto a diversi club italiani, tra cui anche l’Inter. Il classe 1992 è rappresentato dal famosissimo agente Mino Raiola, il quale ha prontamente preso contatti con alcune società della Serie A per sondare il terreno. Oltre ai nerazzurri, il calciatore è stato proposto anche a Roma, Napoli e Milano.

