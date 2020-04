Dall’Inghilterra – United, dopo il virus addio spese folli. Il ritorno di Sanchez soluzione low-cost?

Il ritorno di Alexis Sanchez al Manchester United potrebbe essere un’ipotesi più che campata in aria, almeno stando a quello riportato su Sky Sports da Paul Merson. Con la crisi relativa al Coronavirus, che sta avendo conseguenze anche sulle casse dei club, le società non potranno permettersi investimenti faraonici e dovranno cercare soluzioni a costi ridotti.

Il cileno, secondo Merson, è uno di quei calciatori che potrebbe apprezzare il proprio lavoro ed il proprio stipendio senza limitarsi a “passeggiare in mezzo al campo”, come in passato. Inoltre si tratterebbe comunque di un ottimo giocatore per i Red Devils, che rientrerebbe in una squadra più forte di quella che ha lasciato.

Da valutare, in tutto questo, la posizione dell’Inter, dove il calciatore attualmente è in prestito: stando a quanto trapelato nelle ultime settimane, i nerazzurri sarebbero poco propensi ad esercitare il diritto di riscatto.



