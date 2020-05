Dall’Inghilterra – Young ha convinto Conte: pronto il rinnovo a fine stagione

E’ arrivato in punta di piedi come rinforzo a gennaio per sostituire l’infortunato Asamoah, ma subito sii è preso la fascia sinistra ed il posto da titolare: Ashley Young ha dimostrato di essere un giocatore da Inter e la società ha deciso di premiarlo.

Come riporta in Inghilterra il Telegraph infatti, il club nerazzurro è pronto ad estendere il contratto dell’esterno inglese anche per la prossima stagione. Young è infatti arrivato dal Manchester United con un prestito di sei mesi e l’opzione per il 2021. Antonio Conte si è convinto e dunque l’Inter avrà già un rinforzo per la fascia sinistra.



Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!