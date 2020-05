Damiani su Gravillon: “Futuro? Decideremo insieme all’Inter. Ci sono offerte dalla Francia”

Dopo essere andato in prestito la scorsa estate dall’Inter al Sassuolo, giocando pure da titolare in Coppa Italia, all’improvviso Andreaw Gravillon ha deciso di interrompere praticamente sul nascere la sua avventura in maglia neroverde per tornare in Serie B da protagonista. Accolto benissimo dall’Ascoli, il difensore centrale classe 1998, ha effettivamente trovato parecchio spazio, come confermato dalle 22 presenze stagionali collezionate fino allo stop. Del suo futuro, intervistato da sassuolonews.net, ha parlato il suo agente Oscar Damiani.

Queste le parole del noto procuratore che ha aperto ad un possibile futuro del difensore nel campionato francese: “I discorsi con il Sassuolo sono chiusi, il ragazzo è di proprietà dell’Inter. Vediamo cosa accadrà, al momento è tutto bloccato, tutto fermo. Dopo questa annata all’Ascoli, vediamo insieme all’Inter quale sarà la miglior opzione. Ha delle offerte anche in Francia, vedremo quale sarà la miglior soluzione”.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!