Damiani: “Il Nizza vuole Radu in prestito. Merita una società che lo stimi, al Genoa è stato il migliore”

Dopo un anno e mezzo vissuto da protagonista, sembra che l’avventura di Radu al Genoa si stia per concludere. Il portiere classe 1997, di proprietà dell’Inter, andrà via a causa del ritorno al Grifone di Mattia Perin. Particolarmente infastidito, l’agente dell’estremo difensore Oscar Damiani, ha lasciato intendere sulle frequenze di Radio Marte di aver ricevuto un trattamento poco elegante dal club rossoblù, dal momento che fino ad oggi l’estremo difensore rumeno si era rivelato tra i migliori in squadra.

Questo il suo sfogo e la sua rivelazione sul futuro: “Oggi sono a Nizza e la società francese lo vorrebbe in prestito. Non per sei mesi ma almeno per un anno e mezzo. Radu merita una società che lo stimi e qui la troverebbe. Radu ha sempre fatto il suo dovere è stato il migliore del Genoa, ma la società ha fatto le sue scelte: ecco perché lo porteremo via. Se deve fare il secondo, lo farà altrove e non in rossoblù”.

