Damiani: “Radu vice-Handanovic? Vuole tornare all’Inter, può essere un’opportunità”

Nelle battute finali, sembra che lo scatto vincente lo abbia fatto Ionut Radu per il ruolo di vice-Handanovic, battendo la concorrenza di altri portieri tra cui Juan Musso. L’estremo difensore cresciuto nel settore giovanile dell’Inter farà rientro a fine stagione ad Appiano Gentile dal prestito al Parma e presumibilmente rimarrà in pianta stabile agli ordini di Antonio Conte. L’idea del club nerazzurro consiste nel trattenere almeno per una stagione il portiere classe 1997, dandogli l’opportunità di crescere al fianco di Handanovic ed occupare il ruolo di secondo.

Il suo agente Oscar Damiani, ai microfoni di TMW Radio, ha parlato anche del futuro di Radu: “Campionato? Non ho notizie, ma il tema viene procrastinato perché non vogliono prendere una posizione decisa. La federazione deve avere una risposta a certe domande, altrimenti è inutile anche riprendere il campionato. Potrebbe arrivare un intervento legislativo, ma prima di fare questo servirà aver ricominciato, e averlo fatto con le idee chiare. Radu vice-Handanovic? Non lo so… Andrei è un grande portiere, ha sempre desiderato tornare all’Inter e nei prossimi giorni si vedrà. Potrebbe essere un’opportunità”.

