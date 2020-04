De Biasi non ha dubbi: “Kumbulla è già pronto per l’Inter! Sa giocare ovunque e ha enorme fisicità”

Gianni De Biasi, ex commissario tecnico dell’Albania, si è concesso ai microfoni di Tuttosport per parlare di Marash Kumbulla, difensore classe 2000 del Verona già nel giro della Nazionale e nel mirino dell’Inter di Conte.

Ecco le sue parole: “E’ pronto, ha personalità e carattere per imporsi in una grande squadra come l’Inter. All’epoca nessuno pensava che potesse avere un’esplosione così repentina. Basta vedere quanto ha fatto l’anno scorso: Kumbulla in Serie B non ha di fatto giocato, quest’anno grazie anche a Juric è diventato uno dei difensori migliori della Serie A. Tanto da rendere il Verona la quarta migliore difesa del campionato”.

Le qualità di Kumbulla: “Un bravo ragazzo, tutti me ne parlavano bene. Aveva già allora grande fisicità ed aveva una discreta tecnica nell’uscita con il pallone tra i piedi. Con Juric è cresciuto tatticamente, ha intelligenza e sa leggere in anticipo le situazioni, qualità che gli permette di scivolare in fretta e coprire la zona. E poi sa giocare ovunque, è un partner perfetto per qualunque difensore. E’ un destro naturale ma sa usare bene anche il piede sinistro”.

Futuro all’Inter: “Potrà essere subito un giocatore importante per l’Inter. Per la duttilità, per la capacità mentale: è uno concreto, non uno fumoso”.

