Mercato – De Paul apre alla cessione: “Qualcosa c’è, ma ci pensa il mio procuratore”

Tra i tanti nomi che sono stati accostati all’Inter in questa sessione di mercato invernale c’è sicuramente quello di Rodrigo De Paul, centrocampista dell’Udinese da tempo nel mirino del club nerazzurro. L’argentino ha oggi segnato un gol nella gara vinta dai bianconeri per 3-0 contro il Sassuolo, ed al termine del match ha così risposto ai microfoni di Sky Sport alla domanda riguardante il suo futuro: “Io sono concentrato su quello che faccio in campo, è il mio modo per risolvere le cose. Mercato? Durante le vacanze qualche chiamata c’è stata, ho sentito molte voci su una mia possibile partenza, però per quello c’è il mio procuratore. Io non posso fare niente, è inutile stare fermi a pensare. Quando sono iniziate queste voci due anni fa ero più attento, adesso no perché ho capito come funziona“.

