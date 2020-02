TS – Non solo De Paul dall’Udinese, l’Inter osserva altri due obiettivi

Questa sera, in campo contro l’Udinese, per l’Inter sarà anche l’occasione di vedere da vicino alcuni obiettivi di mercato che da tempo fanno parte dei programmi futuri del club nerazzurro. A partire da Rodrigo De Paul, giovane argentino di prospettiva che in un modulo come quello utilizzato da Antonio Conte, si troverebbe perfettamente a proprio agio da interno di centrocampo. Ma non solo, perché il club interista sta osservando altri due giocatori bianconeri.

Innanzitutto il portiere, Musso, da molti già designato come perfetto erede di Handanovic. In tal senso, l’eventuale ingaggio dell’argentino dipenderà anche dal rendimento al Parma di Ionut Radu, estremo difensore di proprietà dell’Inter che rappresenta un altro candidato per il futuro della porta nerazzurra. Senza dimenticare – come ricordato da Tuttosport – anche Rolando Mandragora, il quale rientra da tempo nel filone dei giovani italiani sul taccuino dell’amministratore delegato Beppe Marotta.

