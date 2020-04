Mercato – Dembélé destinato a restare al Barcellona: Inter e Juventus si defilano

Sono 7 complessivamente gli infortuni sofferti da Ousmane Dembélé negli ultimi tre anni con la camiseta del Barcellona. Talento dalle potenzialità spropositate, soprattutto nella stagione attuale non ha potuto disporre di quella continuità necessaria per un calciatore della sua stoffa. In quest’ultima annata, ad esempio, è riuscito a collezionare solamente 9 presenze tra campionato e Champions League, bloccato nuovamente lo scorso febbraio da una lesione completa del tendine prossimale del bicipite femorale della gamba destra.

Anche per questo motivo, come riferito da Marca, c’è chi dalle parti di Barcellona lo vedrebbe meglio altrove. Per i blaugrana il francese è tutt’altro che incedibile e per il suo cartellino è stato fissato un prezzo ben distante dai circa 125 milioni di euro versati nelle casse del Borussia Dortmund per averlo. I blaugrana, per ammortizzare il suo acquisto, avrebbero infatti bisogno di incassare almeno 60 milioni di euro. Una cifra che, vista l’integrità fisica del ragazzo dell’ultimo triennio, nessuno in questo momento è disposto a versare, Inter e Juventus comprese.

