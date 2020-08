Di Francesco: “Con Nainggolan ho un ottimo rapporto. Vogliamo tenerlo, ma dipende dall’Inter”

Giornata di presentazioni in casa Cagliari dove Eusebio Di Francesco ha preso il posto di Walter Zenga sulla panchina sarda. Intervenuto in conferenza stampa insieme al presidente Tommaso Giulini e al nuovo direttore sportivo Pierluigi Carta, l’ex tecnico di Roma e Sampdoria ha trasmesso grande voglia di rivincita dopo la sfortunata parentesi in Liguria della passata stagione. Ovviamente, da parte dei giornalisti, non sono mancate le curiosità in tema mercato legate al futuro di Radja Nainggolan.

Il giudizio del tecnico in conferenza stampa: “Nainggolan non è del Cagliari, ma dell’Inter. Lo conosco benissimo, so il valore che ha. Ho già parlato col presidente, dipenderà dalle scelte dell’Inter soprattutto. L’auspicio ci potrebbe essere per l’amore che ha dimostrato per Cagliari, vediamo. Per me è un giocatore forte, punto. L’ho allenato e so le capacità che ha. Faremo valutazioni post conferenza sul mercato, inizieremo a mettere nero su bianco il futuro dei giocatori”.

Così, successivamente, l’allenatore ai microfoni di Sky Sport: “Trattenere Nainggolan? Confermo che con lui ho un ottimo rapporto, ma il suo futuro al Cagliari dipende da altre dinamiche. Lo ritengo forte perché l’ho già allenato e lo conosco, è un giocatore unico”.

