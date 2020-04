Di Marzio: “Il Barcellona sta parlando con Lautaro, può essere l’affare dell’estate. No a Griezmann, offerti altri 3 nomi”

Ha fatto il punto in collegamento con Sky Sports UK l’esperto giornalista in affari di calciomercato Gianluca Di Marzio. Anche in Inghilterra il tema caldo del momento ha il nome di Lautaro Martinez, calciatore peraltro seguito da diverse big inglesi come il Manchester City di Pep Guardiola. L’argentino, però, qualora dovesse partire sposerebbe solamente il progetto del Barcellona, che da diversi mesi insieme a Leo Messi sta limando per bene l’operazione. A tal proposito, ecco il punto di Di Marzio sulle richieste dell’Inter per la cessione:

FRONTE LAUTARO – “Il Barcellona vuole con forza Lautaro Martinez, c’è un interesse molto serio e sta parlando con il giocatore e con l’Inter. Può essere questo il vero affare top a livello europeo di quest’anno. In questo momento però il Barça non può pagare i 111 milioni della clausola, quindi si sta discutendo di possibili contropartite più una base cash. Tra i nomi ci sono Vidal, Semedo e Junior Firpo“.

FRONTE GRIEZMANN – “Griezmann all’Inter? No, ha un ingaggio troppo alto e il suo nome non rientra nella trattativa. Non vuole lasciare il Barcellona. Al momento, l’operazione è in stand-by e toccherà al Barcellona decidere se tornare alla carica o no. La trattativa c’è, esiste, ma ancora non c’è nessun accordo. L’ultima parola sarà di Antonio Conte”.

scrolling="no">

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!