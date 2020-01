Di Marzio conferma: “Inter, a giorni si chiude per Giroud!”. Poi su Vidal: “Ora non lascerà il Barcellona”

Dopo quelli legati al nome di Christian Eriksen, arrivano altri aggiornamenti, da parte di Gianluca Di Marzio, sul mercato dell’Inter. L’uscita di Matteo Politano in direzione Roma, infatti, apre anche all’arrivo di un altro centravanti, che sarà Olivier Giroud: “È questione di poco, se non di ore, di giorni. L’Inter a breve chiuderà con il Chelsea per Giroud”, ha affermato Di Marzio.

La nota negativa, invece, riguarda Arturo Vidal: “Fosse rimasto Valverde Vidal sarebbe andato via. Con Setien mi sento però di dire che i margini di addio sono ora ridottissimi”, ha dichiarato Di Marzio. Se arrivasse Eriksen, in ogni caso, anche il mancato arrivo di Vidal avrebbe un sapore differente.

