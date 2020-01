Di Marzio, convinto su Eriksen all’Inter: “Solo questione di tempo, poi sarà un giocatore un nerazzurro”

Sono ore caldissime per quanto riguarda il mercato dell’Inter. Non solo infatti l’arrivo a Milano di Victor Moses, a certificare il grosso impegno nerazzurro per rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte, ma anche i continui contatti e passi avanti con il Tottenham per portare a Milano Christian Eriksen. Della situazione ha parlato a Sky Sport durante la trasmissione ‘Calciomercato – L’Originale‘, Gianluca Di Marzio. Queste le sue parole:

“Solo una questione di tempo, poi Eriksen sarà un giocatore dell’Inter. Arriverà, da capire solo quando. Il programma dell’Inter sarebbe quello di farlo arrivare per il fine settimana. L’Inter è pronta a ritoccare leggermente l’offerta di 13 milioni più di 2 di bonus fatta nei giorni scorsi. Domani è un giorno importante, Shoots l’agente di Eriksen, sarà a parlare col presidente del Tottenham che gli chiederà di rinunciare a circa due milioni lordi di pendenze che il giocatore dovrebbe avere. Possibile che da questa rinuncia e da un leggero aumento dell’Inter si possa arrivare all’intesa finale“.

