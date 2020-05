Di Marzio: “Eriksen via? No, rimane all’Inter. Conte ha già deciso come utilizzarlo”

Sarebbe stata fin troppo anomala una bocciatura da parte di Antonio Conte nei confronti di Christian Eriksen dopo appena un mese di convivenza ad Appiano Gentile. Il tecnico leccese ha chiaramente bisogno di riformulare le proprie idee e capire come poter sfruttare al massimo le grandi qualità del fantasista danese, ma la sua permanenza all’interno della rosa non è mai stata messa in dubbio. Come confermato da Gianluca Di Marzio in diretta su Sky Sport 24, Conte ha già preso una scelta e punterà sull’ex Tottenham per il futuro nerazzurro.

Queste le parole di Di Marzio: “Eriksen via durante la prossima finestra di mercato? No, rimane all’Inter. Non si può pensare che possa andare via subito, sarebbe un autogol. Verrà utilizzato il periodo di pausa tra un campionato e l’altro per farlo integrare, deve diventare il punto di riferimento dell’Inter del futuro di Conte. Questa è la sua idea e la sua scelta. Non percepisco una bocciatura nei suoi confronti da parte dell’allenatore, assolutamente”.

