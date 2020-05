Di Marzio – Icardi, il PSG ha formulato la prima offerta! Operazione da 60 milioni: l’Inter valuta

Il futuro di Mauro Icardi è nelle mani dell’Inter. Il centravanti argentino, sbarcato a Parigi lo scorso agosto in prestito con diritto di riscatto fissato a 70 milioni, si è guadagnato in campo la fiducia del club francese a suon di gol. Così, il ds Leonardo più di chiunque altro al Paris Saint Germain, sta insistendo per accelerare le pratiche dell’acquisto a titolo definitivo dell’attaccante, anche se a cifre inferiori rispetto a quanto concordato in precedenza con il club nerazzurro.

Come scritto da gianlucadimarzio.com, nella giornata odierna i dirigenti dell‘Inter hanno ricevuto la prima offerta parigina. Confermata l’entità dello sconto chiesto da Leonardo: sul tavolo nerazzurro sono stati infatti proposti 50 milioni di euro più 10 di bonus, non tutti facilmente raggiungibili. Adesso la parola passa all’Inter, che dovrà valutare se accettare o meno la proposta a costo ridotto del PSG e liberarsi una volta per tutte dell’ex capitano, o se rifiutare e prendersi il rischio di andare oltre la data del 31 maggio, in quanto limite fissato per l’opzione di riscatto.

