Di Marzio – Inter, test ad Appiano Gentile per Viviano: si decide in 48 ore. Fondamentali le condizioni di Handanovic

L’improvvisa accelerata da parte dell’Inter nei confronti di Emiliano Viviano nelle ultimissime ore, più che alla prestazione negativa di ieri di Daniele Padelli, è dovuta probabilmente all’infortunio di Samir Handanovic. Lo sloveno, che in un primo momento si pensava potesse recuperare per il derby contro il Milan, ha accusato un problema evidentemente più serio del previsto, che lo costringerà verosimilmente a saltare sia il Napoli in Coppa Italia che la Lazio nel prossimo turno di campionato.

Secondo gli ultimi aggiornamenti riferiti da gianlucadimarzio.com, l’ex portiere di Spal e Sampdoria – dopo l’idoneità ottenuta al CONI questa mattina – è appena arrivato ad Appiano Gentile per svolgere alcuni importanti test fisici. Dopodiché, saranno decisive le prossime 48 ore in cui il club nerazzurro maturerà una decisione definitiva. Oltre alle garanzie che riuscirà a dare Viviano, saranno importanti le condizioni di Samir Handanovic. In caso di arrivo, il nuovo portiere – scavalcando Berni – diverrebbe il vice di Padelli in attesa del rientro del capitano interista.

