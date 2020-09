Di Marzio – Inter, Kolarov ha terminato le visite per l’idoneità sportiva. Domani seconda parte e firma sul contratto

Rientrato in gran fretta dagli impegni della propria Nazionale con un volo privato atterrato in mattinata a Milano, dopo aver giocato ieri nel match tra Serbia e Turchia, Aleksander Kolarov è stato protagonista indiscusso in questa giornata di calciomercato molto importante per l’Inter. Il terzino sinistro, dopo aver riposato per qualche ora in hotel dopo il viaggio aereo, nel pomeriggio si è recato al Coni per ottenere l’idoneità sportiva.

Prima parte di visite mediche che, come riferito da gianlucadimarzio.com, si è conclusa poco prima delle 18.00 di questo pomeriggio. Domattina, dunque, Kolarov effettuerà anche la seconda parte dei test, prima di poter finalmente depositare la propria firma sul contratto che lo legherà all’Inter almeno per una stagione, più un’opzione per il secondo anno. Accordo, lo ripetiamo, che è stato raggiunto sulla base di un ingaggio netto da 3,5 milioni di euro.

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<