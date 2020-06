Di Marzio – Inter, frenata per Kumbulla. Si inserisce la Lazio, ma la Juve non molla

In attesa dei match di Inter e Lazio, questa sera rispettivamente contro Sassuolo e Atalanta, la corsa dei due club che contendono il titolo alla Juventus prosegue in ottica calciomercato. Tutte e tre le società sono infatti sulle tracce di uno dei giovani difensori più interessanti del campionato italiano, vale a dire Marash Kumbulla. Va evidenziato che nei confronti del centrale albanese, i nerazzurri partivano da un vantaggio non indifferente visti i contatti intrapresi per la prima volta lo scorso dicembre con l’entourage del ragazzo.

Secondo quanto riferito da gianlucadimarzio.com, effettivamente i contatti con l’Hellas Verona continuano ad essere piuttosto frequenti, ma la mancanza di liquidità immediata potrebbe favorire l’inserimento della Lazio. Se la Juventus rimane al momento in standby, i biancocelesti sembrano quelli più intenzionati ad affondare il colpo per il classe 2000, sfruttando del resto gli ottimi rapporti tra i due presidenti, Claudio Lotito e Maurizio Setti.

