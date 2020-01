Di Marzio – L’Inter conferma Vecino e lo rilancia: torna a disposizione con la Fiorentina

Dopo un lungo tira e molla con l’Everton, sembra che alla fine dei conti Matias Vecino debba rimanere all’Inter. Dopo i numerosi sforzi fatti sul mercato sia in entrata che in uscita, evidentemente il club nerazzurro non ha intenzione di muoversi così in fretta a pochi giorni dalla chiusura del calciomercato, cedendo comunque un pezzo importante della propria rosa per acquistarne un altro in extremis per sopperire almeno numericamente al vuoti che si verrebbe a creare.

Come riferito da gianlucadimarzio.com, l’intenzione del club e di Antonio Conte a questo punto è di rivalorizzare il centrocampista uruguagio e tenerlo almeno fino al termine della stagione in corso. E domani sera, in occasione del match di Coppa Italia che vedrà l’Inter ospitare a San Siro la Fiorentina, Vecino tornerà regolarmente nell’elenco dei calciatori a disposizione.

