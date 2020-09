Di Marzio – Kolarov in arrivo a Milano! Visite mediche con l’Inter, domani la firma

Contrariamente alle previsioni che lasciavano pensare ad un possibile rientro per la giornata di domani, è atteso per oggi l’arrivo di Aleksander Kolarov a Milano dagli impegni internazionali. Il terzino della Roma, dopo aver giocato ieri il match di Nations League tra Serbia e Turchia, tornerà nelle prossime ore in Italia con un volo privato. Come riferito da gianlucadimarzio.com, il colpo diverrà ufficiale presumibilmente nel giro di 48 ore.

Nel pomeriggio, infatti, il difensore serbo sosterrà la prima parte di visite mediche. Iter che verrà poi completato nella giornata di domani, prima di deporre la firma decisiva sul contratto che lo legherà all’Inter per un anno più opzione per il secondo. Si tratta di un calciatore chiesto direttamente da Conte, che vede in Kolarov la giusta personalità ed esperienza per fare il prima possibile un salto di qualità in avanti.

