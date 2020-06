Di Marzio: “Lautaro? Tutto bloccato con il Barcellona, Inter fin qui rigidissima. E Sanchez può restare”

Il reparto che ad oggi presenta diverse incognite in vista della programmazione sul mercato per la prossima stagione per quanto riguarda l’Inter, è senz’altro l’attacco. Unico certo del posto è infatti Romelu Lukaku, visto che Lautaro Martinez è inseguito dal Barcellona, Alexis Sanchez è in prestito dal Manchester United e Sebastiano Esposito potrebbe partire sia in prestito che a titolo definitivo per andare a fare esperienza altrove. Secondo quanto spiegato da Gianluca Di Marzio negli studi di Sky Sport, però, il club nerazzurro si sta in realtà muovendo molto bene e potrebbe non subire grossissime variazioni per il prossimo anno. Ecco il punto della situazione dell’esperto giornalista:

LAUTARO – “L’Inter è stata molto brava a mantenere una posizione rigida sulla clausola, 111 o niente. Ci sono state delle offerte importanti dal Barcellona anche recentemente che potevano far crollare questo muro, ma l’Inter è sempre rimasta nella sua posizione. Ad oggi è un’operazione bloccata, a quelle condizioni il Barcellona oggi non arriva, sia a 111 che a 90 più un calciatore. Se le voci stanno influenzando Lautaro Martinez? Inevitabilmente ti condizionano e ti innervosiscono. Questo non vuol dire che lui non rispetti l’Inter che per lui ha investito tanto, ma è chiaro che la tentazione del Barcellona può condizionare. Adesso deve mettersi l’anima in pace, perché deve solo pensare a giocare.

SANCHEZ – “Può restare all’Inter, ma dipenderà molto dal finale di stagione. Ma c’è l’idea di tenerlo, o di provare a rinnovare il prestito con il Manchester United. Sanchez prima della pandemia aveva alternato momenti di grande spolvero ad altri in cui poi si era infortunato. La società si prenderà legittimamente questo periodo di tempo per valutare se Sanchez potrà far parte del futuro”.

