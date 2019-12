Di Marzio – L’Inter aveva in pugno Kulusevski: operazione saltata per dubbi tattici del calciatore

Diventa ancor più amaro il sorpasso della Juventus per Dejan Kulusevski operato sull’Inter. Secondo quanto svelato da gianlucadimarzio.com, il ragazzo fino a pochi giorni fa era praticamente nelle mani del club nerazzurro che aveva addirittura trovato un accordo di massima con l’Atalanta per il trasferimento del giovane esterno adesso in prestito al Parma. La società interista aveva anche incontrato l’agente del calciatore Stefano Sem senza però trovare un’intesa, anche per alcune perplessità tattiche esposte dallo stesso Kulusevski.

Probabilmente, il ruolo da interno di centrocampo che Antonio Conte aveva pensato per il ragazzo ha lasciato qualche dubbio di troppo, dal momento che lo svedese a Parma ha trovato la propria consacrazione come interprete laterale nel tridente offensivo. Nel frattempo, è risultato decisivo l’inserimento della Juventus che ha ha trovato in poco tempo l’accordo economico con il calciatore sulla base di 2,5 milioni più bonus a salire per i prossimi 5 anni, garantendogli la massima valorizzazione negli schemi di Maurizio Sarri.

