Di Marzio – L’Inter prepara un doppio colpo dal Parma: fissato l’incontro tra i club

Il mercato dell’Inter è finalmente pronto a decollare! Con la conferma di Antonio Conte sulla panchina nerazzurra almeno per un altro anno sembra proprio che il club abbia ricominciato a muoversi con decisione su alcuni importanti obiettivi in entrata. Stando a quanto riportato pochi minuti fa da Gianluca Di Marzio, infatti, è stato immediatamente fissato in agenda un incontro con il Parma per trattare l’acquisto di due calciatori.

Il primo è Matteo Darmian, difensore adatto sia come terzo centrale che come esterno a tutta fascia che l’Inter aveva già bloccato lo scorso gennaio. Il club nerazzurro sembra infatti intenzionato a rispettare l’impegno preso con il Parma per acquistare l’ex Manchester United nei prossimi giorni. Altro nome che le due dirigenze discuteranno è quello di Luigi Sepe. Viste le difficoltà mostrate da Padelli nel mese di febbraio, quando Handanovic era fermo ai box per infortunio, il portiere partenopeo potrebbe arrivare per fare il vice del capitano sloveno.

