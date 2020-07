Di Marzio – Il Milan prova ad inserirsi per Tonali: l’Inter resta in vantaggio

Rinvigorito dalla vittoria ottenuta ieri sera in rimonta contro la Juventus, il Milan torna ad insidiare l’Inter sul calciomercato. Con l’inizio dell’era Rangnick, infatti, la società rossonera vorrebbe subito regalare al tedesco un acquisto di prospettiva del calibro di Sandro Tonali. Il centrocampista classe 2000 ha già un accordo con il club nerazzurro e sta attendendo solamente che Inter e Brescia trovino l’accordo economico per la definizione del suo trasferimento.

Come scritto da gianlucadimarzio.com, il Milan vorrebbe approfittare di questo ritardo utilizzando una parte dei 75 milioni di euro fissati dalla dirigenza per il mercato. Tonali, da giovane tifoso milanista, difficilmente rifiuterebbe un’offerta rossonera, ma va detto che l’accordo già raggiunto con l’Inter complica i piani di un sorpasso. Il Milan, ad ogni modo, cercherà di inserirsi quantomeno per capire tempi e costi dell’operazione.

