Di Marzio – Un ex obiettivo dell’Inter ad un passo dalla firma col Nizza

E’ un affare in dirittura d’arrivo quello che porterà Konstantinos Tsimikas a vestire per la prossima stagione la maglia del Nizza. Come riportato da gianlucadimarzio.com, il terzino sinistro di proprietà dell’Olympiacos ha accettato la proposta dei francesi e si cimenterà presto nella nuova esperienza in Ligue 1. Sul classe 1996 inizialmente c’era anche l’Inter, che dopo qualche timido sondaggio ha preferito concentrarsi su un altro obiettivo greco, Georgios Vagiannidis, terzino destro e cinque anni più giovane del connazionale.

Tsimikas, nel mirino anche del Napoli che più dei nerazzurri aveva mostrato interesse ad ingaggiarlo, si incrocia poi con un ex interista. Quella fascia sinistra di cui diventerà padrone il prossimo anno al Nizza, aveva visto esplodere anni fa Dalbert, prima di un approdo deludente in Serie A con la maglia dell’Inter. Il terzino brasiliano, oggi in prestito alla Fiorentina, a tal proposito potrebbe essere riscattato a fine stagione dopo un’annata finalmente positiva.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!