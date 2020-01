Di Marzio – Scambio Politano-Spinazzola! Già domani la chiusura tra Inter e Roma

Incredibile scambio in dirittura d’arrivo tra Inter e Roma. Nella giornata odierna, dopo aver saputo della sfortunatissima rottura del crociato di Nicolò Zaniolo, come raccontato da Gianluca Di Marzio in diretta su Calciomercato – L’Originale di Sky Sport, i due club hanno accelerato per riprendere il vecchio scambio tra Leonardo Spinazzola e Matteo Politano, filtrato e subito accantonato qualche settimana fa.

Con l’infortunio del giovane centrocampista, dunque, i giallorossi sono immediatamente corsi questa mattina ai ripari cercando di gettare le basi per la chiusura dello scambio. Questo il commento di Di Marzio: “Politano alla Roma, Spinazzola all’Inter, scambio confezionato nella giornata odierna che domani i due club potrebbero concludere. Entrambi condividono lo stesso calciatore e sono iscritti ai rispettivi bilanci per circa 25 milioni di euro. Bisognerà limare una sottile differenza di ingaggio tra quanto percepito da Spinazzola e Politano”.

