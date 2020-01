Di Marzio – Politano-Spinazzola, riparte la trattativa. Inter e Roma vicine alla soluzione

Non sarà un’Inter da contropiede quella che Antonio Conte ha costruito in questi primi mesi di lavoro, ma di capovolgimenti di fronte improvvisi sul mercato la società nerazzurra sembra essere maestra. Dopo un tira e molla che lasciava pensare ad un affare potenzialmente sfumato, ecco che il club interista ha ricominciato a discutere con la Roma per cercare di uscire dall’inaspettato impasse che si era creato nelle ultime ore.

Secondo quanto raccolto da pochissimi minuti da gianlucadimarzio.com, adesso si continua a ragionare sempre sulla possibilità del prestito con obbligo di riscatto. Per alleviare le preoccupazioni dell’Inter circa l’integrità fisica di Leonardo Spinazzola, la Roma sta pensando di concedere un vincolo in favore dei nerazzurri. Vale a dire la possibilità di concordare l’obbligo del riscatto nei confronti del terzino sinistro, solamente al raggiungimento di un certo numero di presenze. I contatti sono ancora in corso, tra qualche ora sapremo quale sarà l’esito finale dei negoziati.

