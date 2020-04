Di Marzio rilancia Aubameyang: “Per ora nessun contatto, ma non nego che possa diventare un obiettivo dell’Inter”

Il nome di Pierre-Emerick Aubameyang risuona spesso negli ambienti di mercato in casa Inter. I nerazzurri valutano, osservano e monitorano la sua situazione, sia perché in uscita dall’Arsenal, sia perché identificato come uno dei migliori sostituti di Lautaro Martinez in caso di partenza di quest’ultimo. Peraltro, il suo contratto in scadenza nel 2021 non può che essere cruciale per i Gunners, poiché una mancata cessione in estate potrebbe portarlo pericolosamente a scadenza l’anno successivo.

Intervenuto in diretta su Sky, il noto esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha spiegato qual è la situazione al momento. “Il club nerazzurro non ne sta parlando con l’Arsenal, né ci sono stati contatti ufficiali. Anche se potrebbe diventare un obiettivo per il futuro, non posso negarlo”, ha affermato.

