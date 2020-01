Di Marzio su Vidal: “Il giocatore ha detto al Barcellona che si muove solo per l’Inter. Dipende da Valverde”

Il nome più caldo del mercato in casa Inter è senza dubbio quello di Arturo Vidal. Il centrocampista in forza al Barcellona resta infatti l’obiettivo numero uno per rafforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Su questo fronte, arrivano gli aggiornamenti di Gianluca Di Marzio che, all’interno di “Calciomercato – L’Originale” traccia il punto della situazione. Queste le sue parole:

“Fase transizione per Vidal, il rapporto tra lui e Valverde è ai minimi tempi. I nerazzurri e i blaugrana ci sarebbero anche sulla formula, ma dipende da Valverde, ci sta non venga venduto più. Ma il giocatore ha detto al Barcellona che va solamente all’Inter. Dopo la supercoppa forse ci saranno novità”.

