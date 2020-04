Di Marzio: “Sul mercato si naviga a vista. Più probabile Lautaro-Barça o Messi-Inter? Ecco la mia idea”

Intervenuto in collegamento a Sky Sport 24, il noto esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha spiegato come sarà, a suo avviso, la prossima sessione di calciomercato, inevitabilmente influenzata dalla crisi economica che porterà il Coronavirus. Peraltro, ancora non è chiaro nemmeno il semplice inizio della finestra, essendo la situazione generale tuttora in dubbio. Ecco le sue dichiarazioni.

“Per ora si naviga a vista, slitterà un po’ tutto. Anche i direttori sportivi e i procuratori si tengono pronti e fanno telefonate, per ora si tengono caldi sugli obiettivi e vanno ad approfondire le situazioni dei vari giocatori. Si tengono pronti in vista di possibili novità. Bisognerà capire più che altro eventuali aggiornamenti per i contratti in scadenza il 30 giugno, che serviranno anche ai fini di bilancio”. Infine, ecco la classica domanda legata alla questione Lautaro-Barcellona: “Se è più facile questa operazione o Messi all’Inter? No, tra le due è più facile che Lautaro vada al Barcellona”.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!