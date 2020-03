Di Marzio: “Tonali all’Inter il colpo dell’estate 2020”

Intervenuto nel corso di Sky Sport Quiz Reward, il primo gioco a quiz sullo sport condotto dal giornalista Marco Cattaneo, Gianluca Di Marzio è stato sottoposto ad una serie di domande. Alla curiosità del conduttore su quello che potrebbe essere il colpo dell’estate 2020, l’esperto di mercato non ha esitato ad indicare un nome in particolare: “Se devo fare un nome dico Sandro Tonali del Brescia, non so ancora dove ma dico lui come acquisto dell’estate 2020″.

“Dove va? Dico Tonali all’Inter“. Con questa battuta finale ha chiosato su quella che in questo momento non si può ancora definire un’indiscrezione di mercato. Come sappiamo, oltre alla Juventus, sul talento del Brescia ci sono tantissime altre squadre tra cui proprio l’Inter. Ma attenzione al prezzo richiesto per il cartellino del centrocampista, perché pare che il presidente Cellino abbia già fissato la valutazione sui 50 milioni di euro.

