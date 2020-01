Di Marzio: “Vidal in stand-by, su Eriksen l’Inter c’è. Ecco cosa succede per Godin”

In attesa delle domande che verranno sottoposte a Beppe Marotta nel pre-partita di Napoli-Inter, Gianluca Di Marzio dagli studi di Sky Sport ha cercato di riassumere le principali trattative che vedono i nerazzurri protagonisti sul mercato in questa difficile sessione di gennaio. Dall’operazione Vidal attualmente in ghiaccio, al grande sogno che porta a Christian Eriksen, con possibili movimenti che potrebbero riguardare anche altre zone del campo.

Il punti di Di Marzio: “Vidal in stand-by, su Eriksen l’Inter c’è. Giroud o Llorente i nomi per attacco. Darmian arriverà tar gennaio e giugno. Marcos Alonso no, mentre Acuña è una possibilità. Difficoltà di Godin? La possibilità di anticipare l’arrivo di Darmian può essere legato anche a questo, nel caso la sua partenza verrebbe compensata così. Ma stiamo parlando solo di scenari. Bastoni è richiestissimo, ma Conte non lo lascia partire”.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!