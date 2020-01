Di Marzio – Young e Giroud sempre più vicini: l’Inter stringe i tempi

Dopo l’accelerata improvvisa dell’Inter degli ultimi giorni sul mercato, il club nerazzurro è pronto a chiudere le prime due operazioni della finestra di gennaio. Antonio Conte, infatti, aveva indicato alla dirigenza tre ruoli che necessitavano di rinforzi per avere a disposizione una rosa sempre più competitiva: un laterale sinistro, un attaccante e soprattutto un forte centrocampista. Per quanto riguarda le prime due caselle, il tecnico leccese sta per essere accontentato.

Sia Olivier Giroud che Ashley Young, obiettivi vicinissimi all’Inter, nelle ultime due partite di Chelsea e Manchester United sono rimasti rispettivamente in tribuna in attesa di sviluppi positivi. Come riferito da gianlucadimarzio.com, l’esterno inglese ha praticamente forzato la mano con la società chiedendo esplicitamente la cessione. Per il centravanti francese, invece, bisognerà ridurre la distanza di 1 milione che balla tra i due club prima di poter avere il via libera alla chiusura.

