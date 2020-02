Difesa, dubbi sulla permanenza di Godin: occhi su Vertonghen, mani su Kumbulla. Sugli esterni…

Oltre all’attacco, con il possibile addio di Lautaro Martinez e la volontà di inserire un terzo top player nella batteria delle punte, la dirigenza dell’Inter sta lavorando anche sulla difesa. Il reparto arretrato, infatti, vede ad oggi la permanenza del dubbio relativo alla permanenza di Diego Godin, ad oggi in crescita ma mai veramente inserito nella difesa a tre di Antonio Conte.

I profili più indiziati, molto diversi tra loro, sono due: il primo, esperto e di grande livello, è quello di Jan Vertonghen. In scadenza con il Tottenham, il classe 1987 è seguito anche dall’Ajax. L’altro, invece, risponde al nome di Marash Kumbulla. La battaglia di mercato con il Napoli, scrive Tuttosport, è tuttora in corso, con i nerazzurri che spingono molto per il classe 2000 dell’Hellas Verona, che sta giocando benissimo nella difesa a tre di Ivan Juric.

Sugli esterni, infine, occhio agli addii: gli unici certi di restare sono Candreva e Young, dato che sia Moses che Biraghi sono in prestito con diritto di riscatto. In vista di giugno l’Inter continua a seguire ed apprezzare i nomi di Marcos Alonso ed Emerson Palmieri, senza dimenticarsi di Filip Kostic dell’Eintracth Francoforte.

