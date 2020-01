Dimarco-Verona, accordo raggiunto: prestito fino a giugno con diritto di riscatto. Le cifre

Sarebbe stato trovato in queste ore l’accordo definitivo per il passaggio di Federico Dimarco dall’Inter all’Hellas Verona. Secondo quanto scrive il noto giornalista Nicolò Schira, infatti, gli scaligeri si sarebbero assicurati un prestito fino a giugno con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro. Dopo gli innesti in entrata di Ashley Young e Victor Moses – ed un Asamoah, pare, sulla via del lento recupero -, quindi, l’Inter ha ritenuto più opportuno mandare in prestito il ragazzo piuttosto che tenerlo in rosa a fare la panchina.

Domani dovrebbero essere svolte le visite mediche di rito, a cui seguiranno poi le firme ed i comunicati ufficiali a sancire definitivamente la buona riuscita dell’operazione.

