DIRETTA – #AskPassioneinter: rispondiamo alle vostre domande

Arriva puntuale l’appuntamento con Passioneinter.com, che ogni pomeriggio è in diretta sui vari social per commentare e rispondere alle vostre domande. I temi che verranno trattati sono tanti e tutti di rilievo: dalle ultime sulle formazioni in vista della gara Inter–Sassuolo di domani alle novità sul calciomercato. A tenere banco, infatti, c’è la questione legata a Lautaro Martinez e Passioneinter.com è pronta a chiarire tutti i vostri dubbi.



Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!