Commentiamo in diretta le notizie di giornata: l’Inter pareggia contro l’Hellas Verona ed aumentano le voci sul futuro di Antonio Conte. Giornata di sorteggi di Europa League: come è andata? Rispondiamo alle vostre domande in diretta alle 19:00.

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<