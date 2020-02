Don Balon – Lautaro-Barcellona, l’Inter accetta meno cash con Griezmann. Catalani disposti a trattare

Che Antoine Griezmann sia considerato, dal punto di vista delle indiscrezioni di mercato, una buona alternativa in caso di uscita di Lautaro Martinez è idea che circola già da qualche giorno. Il centravanti francese, che a Barcellona non è mai riuscito ad ottenere quella leadership e quel carisma che ha invece dimostrato più volte all’Atletico Madrid, potrebbe essere sacrificato dal club proprio per arrivare al Toro argentino.

Anche in Spagna queste voci trovano conferme: secondo Don Balon, infatti, pare che l’Inter abbia fatto sapere al Barcellona di essere disposta a rinunciare ad una parte della somma cash per Lautaro se, in cambio, nell’operazione dovesse essere inserito Antoine Griezmann. Chiaramente, nonostante il valore mondiale del francese, sarebbe comunque il club catalano, nel caso specifico, a dover integrare con una parte cash il pagamento di Lautaro Martinez.

