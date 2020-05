DS Lipsia: “Werner non andrà via gratis. Potremmo cedere, ma servirà la giusta offerta”

Dopo la clamorosa rivelazione affidata da Timo Werner all’intervista rilasciata nel pomeriggio in cui ha ammesso di voler lasciare la Bundesliga per saggiare nuove sfide, anche il direttore sportivo del Lipsia – Oliver Mintzlaff – è intervenuto sulla situazione contrattuale del proprio attaccante. Il centravanti tedesco potrebbe infatti lasciare il club a fronte di un’offerta pari ai 60 milioni di euro della clausola rescissoria e un suo sacrificio potrebbe in effetti permettere al Lipsia di sbloccare gli investimenti in entrata.

Su questa linea si è svolto l’intervento del dirigente tedesco sulle pagine di Sport 1. Queste le parole di Mintzlaff: “Prima di acquistare calciatori dovremo vendere. Possiamo fare poche cessioni, non vogliamo vendere i nostri giocatori al di sotto del valore di mercato. Conosciamo i termini dei contratti dei nostri giocatori, specie quelli dei nostri big. Non vogliamo rischiare di farli partire gratis. E’ il caso di Werner e Upamecano”.

