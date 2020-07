Dzeko, grande affetto per la Roma: “Questa maglia ti si cuce addosso, diventa una seconda pelle”

“Partita dopo partita, questa maglia ti si cuce addosso fino a non distinguerla più dalla tua pelle”. Con queste brevi ma significative parole anche Edin Dzeko, dopo Nicolò Zaniolo, mostra grande affetto e passione verso la maglia della Roma. Ed è proprio in occasione della presentazione della nuova divisa del club che il bosniaco, così come l’italiano, ha avuto modo di dire la sua in questo senso. Ecco qui di seguito la storia Instagram nella quale sono apparse le parole del centravanti.

