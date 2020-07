Eberl (ds B.Mönchengladbach): “Ginter via? Il giorno X arriverà, ma non adesso”

Intervistato dai microfoni del Westdeutsche Zeitung, il direttore sportivo del Borussia Mönchengladbach Max Eberl ha fatto il punto della situazione sul futuro di alcuni componenti della rosa. Piuttosto che sui calciatori più esperti, Eberl ha preferito soffermarsi su alcuni profili più giovani, tra i quali Elvedi, Neuhaus, Zakaria, Embolo, Thuram e, soprattutto, il difensore Matthias Ginter, seguito da tanti club tra cui l’Inter.

In merito ad una cessione dei giovani più promettenti, Eberl ha dichiarato quanto segue: “Il giorno X arriverà, ma non adesso. I nostri calciatori più giovani e promettenti verranno venduti quando il momento sarà opportuno”. Chiare, quindi, le strategie del Mönchengladbach in tema mercato.

