El Chiringuito è sicuro: “Messi via? Solo se Bartomeu resta! Il Barcellona vuole monetizzare, ecco quanto chiede”

Oltre all’incontro tra Antonio Conte e la società per la sua permanenza all’Inter, oggi è stata anche la giornata di Lionel Messi. In Spagna ed in Argentina sono rimbalzate le voci sulla scelta della Pulce di lasciare il Barcellona e – notizia più importante – di farlo a parametro zero usufruendo di una particolare clausola del suo contratto.

Il giornalista Josep Pedrerol di El Chiringuito TV ha fatto il punto della situazione, con il club nerazzurro che potrebbe provare a piazzare il colpo di mercato: “Se domani Bartomeu si dimette, Messi resta. Altrimenti se ne va, ma il Barcellona vuole monetizzare la cessione e vuole che Messi diventi il calciatore più pagato della storia. Quindi lo fa partire per 223 milioni, uno in più di Neymar al Paris Saint Germain”.

