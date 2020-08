El Chiringuito TV a sorpresa: “Se Messi si libera a parametro zero Florentino Perez lo prende immediatamente!”

La giornata di ieri è stata abbastanza interlocutoria sul fronte Messi. Né il presidente del Barcellona, Bartomeu, né il nuovo allenatore Koeman, infatti, si sono voluti sbilanciare in merito al suo futuro. Entrambi hanno rimandato a data da destinarsi la decisione ed i dialoghi con il calciatore, anche se ormai è sotto gli occhi di tutti che un problema ci sia. La Pulce è legatissima a Barcellona ed al club, ma mai come in questi giorni un suo addio è parso quantomeno possibile. Su di lui, sia in Italia che in Spagna, si parla da tempo dell’Inter e di Suning, che vorrebbe regalarsi un colpo mondiale per espandere ulteriormente il proprio marchio.

Secondo El Chiringuito TV, però, potrebbe aprirsi una strada di mercato clamorosa per quel che riguarda il futuro di Messi. Il giornalista Josep Pedrerol, infatti, ha rivelato quanto segue durante la trasmissione: “Se Messi si libera gratis, Florentino Perez lo prende domani!”. E così, dopo l’indiscrezione secondo cui la Juventus avrebbe offerto Cristiano Ronaldo anche al Barcellona, ecco un altro scenario di mercato che sarebbe clamoroso: Leo Messi al Real Madrid!

