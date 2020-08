El Chiringuito Tv – Messi-Guardiola, incontro a Barcellona nelle prossime ore: il City accelera

Arrivano importanti novità dalla Spagna sul futuro di Lionel Messi. Secondo quanto riportato da El Chiringuito Tv, ci potrebbe essere un incontro nelle prossime ore a Barcellona tra la Pulce e Pep Guardiola.

Una svolta importante che testimonierebbe il quadro che si sta andando a delineare sul mercato. In pole per Messi continua ad esserci il Manchester City con la stella argentina che è decisa a non fare retromarcia confermando la sua volontà di voler lasciare la Spagna e il Barcellona.

