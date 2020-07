Emerson Palmieri allontana Lautaro… dal Barcellona! Suning alza il muro e raddoppia: ora il rinnovo

La virata dell’Inter su Emerson Palmieri non è sicuramente un buon segnale per il Barcellona, che ora non potrà più includere nella trattativa per Lautaro Martinez il cartellino di Junior Firpo.

Come riportato da Tuttosport, l’esterno era uno dei giocatori più interessanti nel ventaglio blaugrana delle contropartite da poter girare all’Inter per il Toro ma i piani in casa nerazzurra sono cambiati.

Mancano solo due giorni alla scadenza della clausola rescissoria da 111 milioni di euro, il Barcellona è pronto ad alzare bandiera bianca. Ora l’Inter dovrà sedersi al tavolo con l’entourage e con Lautaro per adeguare il contratto: possibile prolungamento fino al 2023 e raddoppio dello stipendio attuale di circa 2,5 milioni compresi i bonus.

