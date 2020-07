CdS – Inter, non solo Emerson Palmieri: tutti gli obiettivi per il centrocampo dalla Premier

Ne sono arrivati parecchi calciatori dalla Premier League all’Inter la scorsa stagione: da Romelu Lukaku ed Alexis Sanchez ad inizio anno, passando per altri importanti innesti di gennaio come Christian Eriksen, Ashley Young e Victor Moses. Insomma, l’impronta che Antonio Conte vuol dare alla sua squadra è piuttosto chiara, e per portare avanti il suo progetto tecnico inaugurato solo un anno fa è necessario proseguire su questa tipologia di profili.

Stamattina, infatti, sul Corriere dello Sport sono stati accostati all’Inter altri nomi provenienti dal mercato inglese. Oltre al noto obiettivo per la sinistra Emerson Palmieri, è soprattutto a centrocampo che il club nerazzurro potrebbe rendersi protagonista con arrivi di un certo spessore. N’Golo Kanté, ad esempio, è un sogno che circola da settimane. Già allenato da Antonio Conte nell’avventura al Chelsea, sarebbe un perfetto interprete della mediana nel nuovo sistema con il trequartista davanti, per una valutazione complessiva di circa 60 milioni di euro.

Lo stesso prezzo che servirebbe per liberare Tanguy Ndombele, perché l’asse con il Tottenham – inaugurata a gennaio con il passaggio di Christian Eriksen in nerazzurro – non va sottovalutata. L’ex Lione è l’obiettivo preferito da Antonio Conte, che in alternativa si farebbe andar bene anche il compagno di squadra Moussa Sissoko. Altri due profili valutati ma che non scaldano particolarmente la dirigenza, infine, sono quelli di Wilfried Ndindi dal Leicester e dell’ex Milan Bakayoko.

