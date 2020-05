Emerson Palmieri: “Da Conte ho imparato tanto, ma con Sarri ho lavorato più tempo”

Tra i principali obiettivi di Inter e Juventus per il prossimo mercato, oltre ai nomi di Federico Chiesa e Sandro Tonali, non va assolutamente sottovalutato quello di Emerson Palmieri. Il terzino italo-brasiliano è infatti in uscita dal Chelsea, dove Frank Lampard avrebbe scelto di puntare su altre pedine in entrata scaricando l’ex Roma e Palermo. Intervenuto in diretta su Sky Sport 24, il difensore ha parlato così del rapporto avuto con alcuni degli allenatori incontrati nel corso della sua carriera:

SPALLETTI – “Lo posso solo ringraziare, quando avevo bisogno di una mano mi ha sempre protetto. E’ stato come un papà per me, quando c’è questa confidenza con un allenatore è tutto più facile”.

CHELSEA – “Quando sono arrivato c’era Conte e sono stato con lui sei mesi. L’inserimento è stato così più semplice visto che c’era un allenatore italiano. Per Sarri non ho parole, abbiamo fatto un anno meraviglioso, siamo arrivati terzi e abbiamo vinto l’Europa League, è andato tutto bene”.

CONTE VS SARRI – “Chi mi ha dato di più tra Sarri e Conte? Da Conte ho imparato tanto, sono stati cinque mesi ma ho imparato tante cose da lui,.In carriera ha dimostrato di essere un allenatore fantastico, ma credo che Sarri, per il tempo in cui abbiamo lavorato insieme e per i risultati, mi ha dato di più. Ma solo su questo”.

